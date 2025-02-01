Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:04

Тарханов: «Не надо придавать большого значения победе ЦСКА над «Ростовом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на победу команды над «Ростовом» (1:0) в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Не надо придавать большого значения победе ЦСКА над «Ростовом», ведь это всего лишь товарищеский матч. Посмотрим, как армейцы проведут зимнюю трансферную кампанию. Если красно-синие хорошо усилятся, то смогут побороться за попадание в тройку РПЛ. А пока пусть команда спокойно готовится под руководством Марко Николича», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ команда Марко Николича набрала 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов.

Источник: РБ Спорт
1
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
Читайте также
Мохамед Салах и Маги Садек воспитывают двоих дочерей
Погибших российских фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов рассказал о своей пенсии
WP сообщила о расколе в оборонном секторе Украины в опасный момент конфликта
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
Синоптик спрогнозировал морозы в России в феврале
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя