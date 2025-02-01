Тарханов: «Не надо придавать большого значения победе ЦСКА над «Ростовом»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на победу команды над «Ростовом» (1:0) в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Не надо придавать большого значения победе ЦСКА над «Ростовом», ведь это всего лишь товарищеский матч. Посмотрим, как армейцы проведут зимнюю трансферную кампанию. Если красно-синие хорошо усилятся, то смогут побороться за попадание в тройку РПЛ. А пока пусть команда спокойно готовится под руководством Марко Николича», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ команда Марко Николича набрала 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов.