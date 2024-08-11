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Сегодня, 21:12

Тарханов: «Краснодар» был более настырным в атаке в матче с ЦСКА»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на поражение армейцев от «Краснодара» (2:1) в 4-м туре РПЛ.

«Везение — тоже хорошее дело, но «Краснодар» был более настырным в атаке, поэтому и забил второй мяч. Хотя в первом тайме преимущество было на стороне «Краснодара», и моменты были, а во втором тайме уже была равная игра. Момент, когда Роша получил травму? Желтая была, красная — навряд ли. Хотя видно, что он разбил ногу, и кровь была», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

ЦСКА набрал 7 очков в 4 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на седьмой строчке с 6 баллами.

Источник: Metaratings.ru
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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