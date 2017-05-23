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23 мая 2017, 16:50

Александр Тарханов: "Павлюченко большой мастер. Он не сказал, что завершает карьеру"

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал о том, как ему работалось с нападающим Романом Павлюченко, который решил не продлевать контракт с клубом. По словам наставника, форвард покинет клуб по семейным обстоятельствам.

- Роман покидает нас по семейным  обстоятельствам. Он, безусловно, мастер. Единственное - травмы помешали. На первом сборе хорошо выглядел. А потом получил травму в контрольном матче. Я его в той встрече на Кипре хотел поменять, а он сказал, что готов провести всю игру. И почти на месяц выбыл, лечился, но никак не мог набрать форму...

А так он, безусловно, мастер. И человеческие качества хорошие, в коллективе никаких вопросов не было.

Мне он все объяснил, попрощался с командой. Тепло ребята его проводили. Мы даже обнялись.

Роман не сказал, что завершает карьеру. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Роман Павлюченко
ФК Урал
Александр Тарханов
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