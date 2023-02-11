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Тарханов: «Необходимо посмотреть, в каком состоянии Дзюба, потом уже можно будет говорить о том, сколько он забьет»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением о перспективах нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве».

«Сейчас необходимо будет посмотреть, в каком состоянии Дзюба, и как он встроится в игру «Локомотива». Потом уже можно будет говорить о том, сколько он забьет. Может, забьет много, а может, и ничего. Как сейчас можно говорить об этом? Нужно посмотреть первые игры, посмотреть, в какой он форме. Нападающий должен забивать как можно больше», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10642676-tarhanov-otvetil-na-vopros-smozhet-li-dzyuba-stat-luchshim-bombardirom-lokomotiva.html
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
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