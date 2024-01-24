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Сегодня, 10:56

Александр Тарханов: «Тикнизян будет играть в «Зените» чаще, чем Круговой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«На мой взгляд, переход в «Зенит» — шаг вперед для Тикнизяна. Не назвал бы это плохим решением. Думаю, Наир будет играть в «Зените» чаще, чем Круговой. Сейчас он в отличной форме, очень результативен. У него хорошие шансы выигрывать конкуренцию», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Тикнизян провел за «Локомотив» 23 матча, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Наяир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
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