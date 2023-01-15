Тарханов: «В Турции у Дзюбы не получилось, но в России он будет полезным игроком»

Сегодня, 17:10
Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».
«Сейчас сложно сказать, где окажется в итоге Дзюбе. Вокруг него всегда много слухов. Но я уверен, что он поможет «Торпедо» и забьет свои голы. Хотя им будет тяжело, но помощь в лице Дзюбы может стать серьезной. Как игрок он в РПЛ будет полезен любой команде. В Турции у Артема не получилось, но в России он будет полезным игроком», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».
В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.
После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования