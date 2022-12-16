Тарханов: «Пиняев сможет сразу попасть в стартовый состав «Локомотива»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе полузащитника самарского клуба Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Заиграет ли Пиняев в «Локомотиве»? Думаю, да. Пиняев — футболист, который умеет обыгрывать. Сейчас мало таких. У него хорошая скорость, хороший дриблинг, удар. Это качественный футболист. И это ему еще только 18 лет.

Думаю, Пиняев сможет сразу попасть в стартовый состав «Локомотива». В «Крыльях» он выходил на замену в том году, а в этом практически все время в был стартовом составе. За сборную России он вышел и не потерялся, а, наоборот, был единственным, кто выделялся из новичков.

Стоит ли Пиняеву переходить в клуб, занимающий 14-е место? «Локомотив» всегда вверху был. Всегда за призовые места боролся, за Кубок. Естественно, в клубе хотят к этому вернуться. При Семине все это было, а потом перестройку начали, пригласили немцев, после чего у них все развалилось. Сейчас у «Локомотива» руководство поменялось, поэтому хотят снова создать хороший запас прочности и для этого приглашают молодых игроков. Потом еще будут какие-то приобретения, тем более, что возможности у них есть. Хотят воссоздать хорошую команду», — сказал Тарханов Betonmobile.ru.

16 декабря главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил «СЭ» заинтересованность «Локомотива» в Пиняеве и Максиме Глушенкове. Затем сообщалось, что железнодорожники заплатят за игроков в сумме около 700 миллионов рублей.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.