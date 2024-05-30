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Сегодня, 16:16

Тарханов: «Увольнение Гончаренко естественно, но мне предложений от «Урала» не поступало»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением об увольнении Виктора Гончаренко из екатеринбургского клуба.

«Если нет результата, то тренера увольняют — это естественно. Плюс проиграли «Акрону», наверно, решили, что обстановку в команде нужно менять. Сложно говорить, не слишком ли затянули с увольнением, но, конечно, весенняя часть была провальной. Что-то не получалось в команде, но мне издали сложно говорить, что именно — это нужно спрашивать у Гончаренко. Конечно, я вчера очень расстроился. Мне предложения от клуба пока не поступало. Было бы мне это интересно, пока не могу сказать», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

«Урал» по итогам сезона-2023/24 в чемпионате России набрал 30 очков и занял 14-е место в турнирной таблице. В первом стыковом матче екатеринбургская команда проиграла «Акрону» (0:2), после чего «Урал» сообщил об уходе Гончаренко.

Ответная игра между командами состоится 1 июня в Жигулевске и начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Урал
Александр Тарханов
Виктор Гончаренко
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