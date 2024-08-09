Тарханов — о матче «Зенит» — «Динамо»: «Динамовцам надо сыграть более закрыто»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо».

«Если брать результаты, то команды идут одинаково, имея по девять очков. Если брать футбол, то «Зенит» выглядит по игре лучше. «Динамо» может победить за счет самоотдачи, хорошей организации игры и атакующих действий. Динамовцам надо сыграть более закрыто, нельзя давать пространство, потому что у «Зенита» есть Глушенков и другие футболисты хорошего уровня. Первое — это надежность для «Динамо». Сочетание в обороне у них также не оптимальное, поэтому защиту нужно выстроить и действовать на контратаках. Когда чемпиона побеждают, это сенсация, если это произойдет», — приводит слова Тарханова Legalbet.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет 10 августа в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 17.30 мск.