Тарханов: «Дзюбе придется снизить аппетиты, чтобы продлить себе карьеру»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал будущее 35-летнего форварда Артема Дзюбы, который в минувшем сезоне выступал за «Локомотив».

«Пока будущее Дзюбы представляется туманным. Сложно сказать, в какой форме находится Артем, так как в концовке чемпионата у него не было игровой практики.

Наверное, Дзюбе придется снизить свои аппетиты, чтобы стать более доступным игроком для клубов из нижней половины турнирной таблицы и продлить себе карьеру», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В мае «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего нападающего в межсезонье. Дзюба выступал за москвичей с февраля прошлого года. Он провел за железнодорожников 39 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

Ранее Дзюба играл за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».