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Сегодня, 16:15

Тарханов: «Динамо» слабо сыграло с «Ростовом», не зря Личка матом выругался»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Александр Тарханов прокомментировал ничью в матче 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом» (1:1).

«В первом тайме игра смотрелась, обе команды пытались атаковать, действовали активно. А во втором, хозяев, вроде, оказывали давление на гостей, были пару моментов, где могли вырвать победу, но футбол не понравился. Игроки что-то суетились, непонятно куда били... В общем, «Динамо» слабо сыграло с «Ростовом», не зря Личка матом выругался. (Смеется.)» — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 14 туров РПЛ подопечные Марцела Лички набрали 27 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина с 14 баллами располагается на восьмой строчке.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Александр Тарханов
Марцел Личка

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