23 октября, 14:32

Александр Тарханов проведет мастер-класс в академии «Зенита»

Академия «Зенита» и Объединение футбольных тренеров России продолжают серию уникальных встреч с легендарными российскими специалистами на базе Центра повышения квалификации тренеров футбольного клуба.

Лекция заслуженного тренера России, финалиста Кубка страны в сезоне-2016/17 с «Уралом», серебряного призера чемпионата Армении сезона-2018/19 с «Пюником» Александра Федоровича Тарханова пройдет в «Газпром» — Академии. Он встретится со слушателями 29 октября, ответит на многие вопросы о развитии игроков и поделится профессиональным видением на тему перехода из юношеского футбола в профессиональный.

Ранее в рамках «Открытых лекций» в Академии «Зенита» выступали Валерий Газзаев и Юрий Семин.

К очному участию во встрече с легендой российского футбола приглашаются тренеры и спортсмены, специалисты рекреационных и фитнес-центров, а также все интересующиеся аспектами футбольной тематики.

  • hattabysh

    Семака бы лучше пригласили, много раз Зенит к победе в чемпионате приводил. Радимова ещё можно, он лучше всех все про футбол знает.

    23.10.2025

    Александр Тарханов
