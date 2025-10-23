Александр Тарханов проведет мастер-класс в академии «Зенита»

Академия «Зенита» и Объединение футбольных тренеров России продолжают серию уникальных встреч с легендарными российскими специалистами на базе Центра повышения квалификации тренеров футбольного клуба.

Лекция заслуженного тренера России, финалиста Кубка страны в сезоне-2016/17 с «Уралом», серебряного призера чемпионата Армении сезона-2018/19 с «Пюником» Александра Федоровича Тарханова пройдет в «Газпром» — Академии. Он встретится со слушателями 29 октября, ответит на многие вопросы о развитии игроков и поделится профессиональным видением на тему перехода из юношеского футбола в профессиональный.

Ранее в рамках «Открытых лекций» в Академии «Зенита» выступали Валерий Газзаев и Юрий Семин.

К очному участию во встрече с легендой российского футбола приглашаются тренеры и спортсмены, специалисты рекреационных и фитнес-центров, а также все интересующиеся аспектами футбольной тематики.