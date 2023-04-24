Тарханов: «Лучшим бомбардиром РПЛ станет Малком»

Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» оценил игру бразильского полузащитника «Зенита» Малкома.

— Малком — лучший игрок сезона?

— Сто процентов! У парня феноменальная скорость, везде успевает — и в атаке креативит, и в обороне отрабатывает. Ну а левая Малкома — это фантастика! Какой гол в субботу Шунину положил!

— А кто выиграет бомбардирскую гонку?

— Думаю, Малком. Промес весной лишь «Факелу» забил, потом сломался... У Писарского в «Крыльях» пока не идет. Да и Чалов вряд ли догонит бразильца, который в «Зените» теперь еще и пенальтистом стал.

Малком возглавляет список бомбардиров чемпионата России в сезоне-2022/23. У бразильца 18 голов за 24 матча в РПЛ. Вторую сточку занимает форвард «Спартака» Квинси Промес с 16 мячами. На третьем месте находится нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) (14 голов).

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