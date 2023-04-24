Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:15

Тарханов: «Лучшим бомбардиром РПЛ станет Малком»

Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Дзен

Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» оценил игру бразильского полузащитника «Зенита» Малкома.

— Малком — лучший игрок сезона?

— Сто процентов! У парня феноменальная скорость, везде успевает — и в атаке креативит, и в обороне отрабатывает. Ну а левая Малкома — это фантастика! Какой гол в субботу Шунину положил!

— А кто выиграет бомбардирскую гонку?

— Думаю, Малком. Промес весной лишь «Факелу» забил, потом сломался... У Писарского в «Крыльях» пока не идет. Да и Чалов вряд ли догонит бразильца, который в «Зените» теперь еще и пенальтистом стал.

Малком возглавляет список бомбардиров чемпионата России в сезоне-2022/23. У бразильца 18 голов за 24 матча в РПЛ. Вторую сточку занимает форвард «Спартака» Квинси Промес с 16 мячами. На третьем месте находится нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) (14 голов).

Полное интервью с Александром Тархановым читайте на сайте «СЭ»

Владимир Сычевой (Писарский)
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин: «Игроки «Локомотива» до конца боролись в матче с ЦСКА, значит, у них есть характер»

Заварзин: «Отставка гендиректора «Крыльев» никак не повлияет на судейство. Дальше будет только хуже»