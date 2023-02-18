Тарханов: «Зенит» на спаде, а «Спартак» только набирает и может составить серьезную конкуренцию»

Тарханов считает, что «Спартак» составит «Зениту» конкуренцию во второй части сезона РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов высказал мнение о перспективах «Спартака» во второй части сезона РПЛ.

«На такой позитивной волне «Спартак» может составить серьезную конкуренцию «Зениту» после перерыва. «Зенит» на спаде, а «Спартак» только набирает. Они продлили контракт с Абаскалем, проводят хорошую и успешную подготовку в межсезонье. Основным оружием «Спартака» будет тактика и ударная сила атаки. Они готовы к напору и будут отдаваться каждому матчу, а «Зенит» слегка в подвешенном состоянии сейчас», — приводит слова Тарханова Sport24.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Спартак» находится на второй строчке (36).