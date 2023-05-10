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РПЛ

Сегодня, 13:03

Тарханов: «Не думаю, что Писарский настолько мастеровит, чтобы заиграть в любом клубе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный тренер Александр Тарханов высказался о нападающем «Крыльев Советов» Владимире Писарском.

«Я не думаю, что Писарский настолько мастеровит, что может заиграть в любом клубе. Что-то не получается. Можно вспомнить Агаларова — забивал в «Уфе», а в «Ахмате» уже не так. Писарский в «Зенит»? Это все слухи. Слухам я не верю. Если бы «Зенит» вышел с официальным предложением, я бы поверил. Может, он еще в следующем сезоне раскроется. Бывает такое, что в одной команде человек забивает, а в другой нет», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В первой части сезона Писарский (Сычевой) забил 14 голов в составе «Оренбурга», после зимнего перехода в «Крылья Советов» в рамках РПЛ он не смог отличиться ни разу.

В девяти матчах за «Крылья Советов» в чемпионате форвард отметился одной результативной передачей. В Кубке России он смог забить трижды.

Источник: РБ Спорт
Владимир Сычевой (Писарский)
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Тарханов
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