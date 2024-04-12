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Сегодня, 23:08

Александр Тарханов: «Мохеби сейчас один из лучших в РПЛ, «Ростов» угадал с ним»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Александр Тарханов высказался о полузащитнике «Ростова» Мохаммаде Мохеби.

«Мохеби очень быстро адаптировался в РПЛ и взял на себя роль лидера в «Ростове». Его по делу признали лучшим игроком месяца. Это тот тип футболиста, от которого всегда исходит угроза. Защитникам и вратарю соперников всегда надо держать концентрацию, потому что Мохеби умеет принимать нестандартные решения. Он сейчас один из лучших в РПЛ, «Ростов» здорово угадал с ним», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

25-летний Мохеби в текущем сезоне сыграл за ростовчан 28 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

В 24-м туре РПЛ «Ростов» сыграет в гостях против «Факела». Встреча состоится 14 апреля в Воронеже.

Источник: РБ Спорт
Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
Александр Тарханов
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