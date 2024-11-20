Тарханов не исключил возвращения Черчесова в «Спартак»

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов ответил на вопрос, возможно ли возвращение главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова в московский «Спартак».

«Мы можем увидеть Черчесова в российском клубе после работы в сборной Казахстана. Профессиональные качества у него хорошие, что он доказывал в сборной России, Венгрии и Польше. Хотя в последних работалось легче, потому что «Ференцварош» и «Легия» и до него становились чемпионами. Возможно ли возвращение Черчесова в «Спартак»? Не могу так сказать. Но все возможно! Смотрят же, как человек работает. Сейчас трудно сказать, где он окажется, но пока он работает в сборной Казахстана. Когда он оттуда уйдет, тогда можно говорить. Но нынешние результаты его команды не пойдут на пользу при дальнейшем трудоустройстве», — цитирует Тарханова Legalbet.

Черчесов возглавляет сборную Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством команда провела 6 официальных матчей в рамках Лиги наций, не одержав ни одной победы и потерпев 5 поражений подряд. Казахстан набрал 1 очко в группе 3 дивизиона В и занял последнее место, вылетев в дивизион С.