Тарханов не исключил возвращения Черчесова в «Спартак»

Сегодня, 20:06
Бывший тренер сборной России Александр Тарханов ответил на вопрос, возможно ли возвращение главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова в московский «Спартак».
«Мы можем увидеть Черчесова в российском клубе после работы в сборной Казахстана. Профессиональные качества у него хорошие, что он доказывал в сборной России, Венгрии и Польше. Хотя в последних работалось легче, потому что «Ференцварош» и «Легия» и до него становились чемпионами. Возможно ли возвращение Черчесова в «Спартак»? Не могу так сказать. Но все возможно! Смотрят же, как человек работает. Сейчас трудно сказать, где он окажется, но пока он работает в сборной Казахстана. Когда он оттуда уйдет, тогда можно говорить. Но нынешние результаты его команды не пойдут на пользу при дальнейшем трудоустройстве», — цитирует Тарханова Legalbet.
Черчесов возглавляет сборную Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством команда провела 6 официальных матчей в рамках Лиги наций, не одержав ни одной победы и потерпев 5 поражений подряд. Казахстан набрал 1 очко в группе 3 дивизиона В и занял последнее место, вылетев в дивизион С.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
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Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)