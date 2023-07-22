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Сегодня, 12:59

Тарханов: «Тренерский стиль Лички в игре «Динамо» пока не совсем виден»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов высказался об игре «Динамо» под руководством Марцела Лички.

«Тренерский стиль Лички пока не совсем виден. Команда пытается играть и контролировать мяч, но пока получается не все. Особенно в атаке. Моментов у «Динамо» было мало», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

Чешский специалист Марцел Личка возглавил «Динамо» в июне этого года. В первом туре нового сезона РПЛ бело-голубые уступили «Краснодару» со счетом 1:3. Следующий матч команда проведет 29 июля против «Крыльев Советов».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11009504-tarhanov-trenerskij-stil-lichki-v-igre-dinamo-poka-ne-sovsem-viden.html
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