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Сегодня, 16:17

Тарханов — об уходе Андреева: «Надо было разобраться. Я не сторонник, чтобы из-за судейства покидали должности»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход в отставку гендиректора самарского клуба Вадима Андреева.

«Судейские вопросы были во многих играх. Я думаю, надо было разобраться. Я не сторонник, чтобы из-за судейства покидали должности. Несправедливости были не только в этом матче. Надо серьезно разбираться. Наверно, надо наказывать судей намного строже», — сказал Тарханов «СЭ»

Ранее Андреев сообщил, что решил покинуть клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Тарханов
0
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