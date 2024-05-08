Тарханов выступил за отмену ВАР: «При нем неживой футбол получается»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что РПЛ нужно последовать примеру чемпионата Швеции и отменить ВАР.

«Я тоже считаю, что нам надо отменить ВАР. Судьи могут ошибиться в каких-то моментах, отсюда и весь интерес к футболу. ВАР много времени занимает, когда арбитры смотрят повторы. Неживой футбол какой-то получается», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее Шведская федерация футбола приняла решение, что ВАР в этом чемпионате не нужен. Швеция стала первой европейской страной, где отменена практика видеопросмотров.