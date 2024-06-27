Александр Тарханов заявил, что «Зенит» готовит новую команду

Заслуженный тренер России Александр Тарханов рассказал, что летняя селекция «Зенита» направлена на создание новой команды.

— Раз «Зенит» делает такие приобретения, значит, там допускают, что кто-то уйдет в межсезонье, — говорит Тарханов. — Иностранцы со временем тоже покинут клуб. Поэтому они начали готовить новую команду с акцентом на российских игроков.

— Не слышали, может, в российском футболе собираются ужесточить лимит на легионеров?

— У нас все может быть. Заодно и к этому подготовятся.

— Вас радует, что «Зенит» приобретает россиян?

— Конечно! Хочется, чтобы больше наших ребят играло. Когда «Зенит» завоевал Кубок УЕФА в 2008 году, в его составе выходило на поле шесть-семь россиян. И команда была очень хорошая, показывала зрелищный футбол.