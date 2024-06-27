Александр Тарханов заявил, что «Зенит» готовит новую команду

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Заслуженный тренер России Александр Тарханов рассказал, что летняя селекция «Зенита» направлена на создание новой команды.
— Раз «Зенит» делает такие приобретения, значит, там допускают, что кто-то уйдет в межсезонье, — говорит Тарханов. — Иностранцы со временем тоже покинут клуб. Поэтому они начали готовить новую команду с акцентом на российских игроков.
— Не слышали, может, в российском футболе собираются ужесточить лимит на легионеров?
— У нас все может быть. Заодно и к этому подготовятся.
— Вас радует, что «Зенит» приобретает россиян?
— Конечно! Хочется, чтобы больше наших ребят играло. Когда «Зенит» завоевал Кубок УЕФА в 2008 году, в его составе выходило на поле шесть-семь россиян. И команда была очень хорошая, показывала зрелищный футбол.
«Зенит» этим летом приобрел у «Балтики» вратаря Евгения Латышонка, у «Крыльев Советов» — защитника Юрия Горшкова, у «Краснодара» — вингера Сергея Волкова, также игроком сине-бело-голубых стал полузащитник Максим Глушенков, выступавший за «Локомотив».