Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:32

Тихонов — о словах Кокорина: «Рад, что профессионал высказался таким образом. Я с ним согласен»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего, что РПЛ с 2019 года является «говном».

«Согласен ли я с Кокориным? Да, я давно солидарен. Как бы я охарактеризовал нынешний российский футбол? Ну, я их называю двоечниками, хотя я встречался с одним бывшим футболистом, тренером, он пытался сказать, что у нас на трибунах присутствует достаточно количество зрителей, что есть окупаемость. Я ему говорю: дорогой мой, я частенько европейский футбол, живя в Белоруссии, я могу сказать, а где наши? Ну, где? Я же помню футбол в СССР, мне два раза посчастливилось в советское время бывать на тбилисском стадионе, оба раза тбилисцы выиграли, это был такой праздник, такое ощущение, что новорожденные пили вино. Я помню старый стадион «Динамо», попасть шансов не было, стояли около стадиона такси, «Победы» иногда даже стояли, ручные приемники, это был футбол, это был Яшин, я их всех застал, с Левой Яшиным мы дружили до последнего дня, мы же динамовцы оба. Это был футбол.

Сегодняшний российский футбол я даже не представляю, я за ним, во-первых, не слежу, не смотрю, ну что там смотреть? Пустая трата времени. Я рад, что профессионал высказался таким образом. Я с ним согласен.

Чем хуже футбол в России, тем больше денег? Да, я могу сказать предположительно, что у хоккейного «Динамо» бюджет меньше в два раза, чем у футбольного. Ну, в народе российский футбол называют пилорамой. И мы забываем, что пенсии у нас мизерные», — цитирует «ВсеПроСпорт» Тихонова.

Александр Кокорин. «Спартак»? «Залутал» бабок и ушел». Кокорин у Смолова рассказал про красно-белых и оскорбил РПЛ
Источник: «ВсеПроСпорт»
7
Александр Кокорин
Футбол
Александр Тихонов
Читайте также
«Дюков будет президентом РФС или Иисус Христос, пока наше возвращение — это только разговоры». Колосков — о выборах главы РФС
Шарабутдин Магомедов и Майкл Пэйдж проведут бой на UFC Fight Night 250
Опубликован список самых медийных лиц российского спорта 2024 года
В Индии в давке на религиозном фестивале погибли минимум 15 человек
Эксперт объяснил отсутствие длинных выходных в феврале и марте
Спасатели нашли тело мужчины под завалами после взрыва на заводе в Приамурье
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя