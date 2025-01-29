Тихонов — о словах Кокорина: «Рад, что профессионал высказался таким образом. Я с ним согласен»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего, что РПЛ с 2019 года является «говном».

«Согласен ли я с Кокориным? Да, я давно солидарен. Как бы я охарактеризовал нынешний российский футбол? Ну, я их называю двоечниками, хотя я встречался с одним бывшим футболистом, тренером, он пытался сказать, что у нас на трибунах присутствует достаточно количество зрителей, что есть окупаемость. Я ему говорю: дорогой мой, я частенько европейский футбол, живя в Белоруссии, я могу сказать, а где наши? Ну, где? Я же помню футбол в СССР, мне два раза посчастливилось в советское время бывать на тбилисском стадионе, оба раза тбилисцы выиграли, это был такой праздник, такое ощущение, что новорожденные пили вино. Я помню старый стадион «Динамо», попасть шансов не было, стояли около стадиона такси, «Победы» иногда даже стояли, ручные приемники, это был футбол, это был Яшин, я их всех застал, с Левой Яшиным мы дружили до последнего дня, мы же динамовцы оба. Это был футбол.

Сегодняшний российский футбол я даже не представляю, я за ним, во-первых, не слежу, не смотрю, ну что там смотреть? Пустая трата времени. Я рад, что профессионал высказался таким образом. Я с ним согласен.

Чем хуже футбол в России, тем больше денег? Да, я могу сказать предположительно, что у хоккейного «Динамо» бюджет меньше в два раза, чем у футбольного. Ну, в народе российский футбол называют пилорамой. И мы забываем, что пенсии у нас мизерные», — цитирует «ВсеПроСпорт» Тихонова.