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Сегодня, 16:27

Тихонов посоветовал не жать руку Дзюбе: «Он ею мастурбировал на всю страну»

Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» поведение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, который после матча 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2) отказался пожать руку главному тренеру зенитовцев Сергею Семаку.

«Семаку повезло, что Дзюба не пожал ему руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал. Поэтому я советую всем не жать ему руку. Это уже не секрет. Вся страна знает об этом», — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) Дзюба не пожал руку Семаку. Позже футболист объяснил свой поступок тем, что он не видел специалиста.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга под руководством Семака с 2018 по 2022 год.

Скандальное видео с Дзюбой интимного содержания выложили в сеть в ноябре 2020 года. Из-за этого футболист пропустил ноябрьские матчи сборной России в Лиге наций, а также лишился капитанской повязки в «Зените».

Артем Дзюба. Дзюбе нужно учиться проигрывать, когда все по делу. Отказ пожать руку Семаку — типичное поведение Артема

Артем Дзюба
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тихонов
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