Александр Тихонов заявил, что современных российских футболистов интересуют только деньги

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о российских футболистах.
«В российском футболе еще очень долго не будет таких звезд, как Стрельцов, Иванов, Игорь Нетто, Яшин и так далее. Вот это были футболисты! При нынешней спортивной системе это просто невозможно. А как только такие ребята появятся, они сбегут. Их тут же продадут в Европу, и мы останемся на том же уровне. Проблема в нашей системе — пока мы ее не изменим, у нас такие футболисты не вырастут. Современных российских игроков интересуют только деньги», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. Ранее сообщалось, что РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения российских команд на международную арену.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования