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Сегодня, 16:06

Александр Тихонов заявил, что современных российских футболистов интересуют только деньги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о российских футболистах.

«В российском футболе еще очень долго не будет таких звезд, как Стрельцов, Иванов, Игорь Нетто, Яшин и так далее. Вот это были футболисты! При нынешней спортивной системе это просто невозможно. А как только такие ребята появятся, они сбегут. Их тут же продадут в Европу, и мы останемся на том же уровне. Проблема в нашей системе — пока мы ее не изменим, у нас такие футболисты не вырастут. Современных российских игроков интересуют только деньги», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. Ранее сообщалось, что РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения российских команд на международную арену.

Источник: РБ Спорт

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
2-й тайм

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
Футбол
Александр Тихонов
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