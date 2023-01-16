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Сегодня, 14:43

Александр Точилин договорился с руководством «Сочи» остаться в структуре клуба

Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Сочи» Александр Точилин договорился с руководством остаться в структуре клуба, сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что специалист может войти в тренерский штаб «Нижнего Новгорода».

По данным источника, 10 января Точилин провел встречу с руководством «Сочи» и договорился остаться в структуре команды. Какую должность он займет, пока неизвестно.

Точилин дважды работал в «Сочи» главным тренером. Команда занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tochilin-perejdet-na-rabotu-v-selektsionny-j-otdel-sochi/
Александр Точилин
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