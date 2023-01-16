Александр Точилин договорился с руководством «Сочи» остаться в структуре клуба

Экс-тренер «Сочи» Александр Точилин договорился с руководством остаться в структуре клуба, сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что специалист может войти в тренерский штаб «Нижнего Новгорода».

По данным источника, 10 января Точилин провел встречу с руководством «Сочи» и договорился остаться в структуре команды. Какую должность он займет, пока неизвестно.

Точилин дважды работал в «Сочи» главным тренером. Команда занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах чемпионата России.