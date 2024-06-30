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Сегодня, 17:18

Точилин о первом номере «Динамо»: «Лещук, Шунин и Лунев — вратари примерно одного уровня»

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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин считает, что голкипер Андрей Лунев не сможет сразу стать первым номером в «Динамо».

«Не согласен с тем, что самым уязвимым местом в составе «Динамо» в минувшем сезоне была позиция вратаря. Там было два равноценных голкипера: Лещук и Шунин. Теперь добавился еще Лунев. На мой взгляд, все они примерно одного уровня.

У главного тренера бело-голубых Лички может прибавиться головной боли из-за выбора первого номера», —приводит слова Точилина Legalbet.

В прошлом сезоне Лунев выступал за «Карабах», в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка Азербайджана.

Источник: Legalbet
Александр Точилин
Андрей Лунев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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