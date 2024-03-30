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30 марта, 06:47

Точилин: «Спартаку» точно будет трудно с «Уралом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом».

«Спартаку» точно будет трудно с «Уралом». Команда Гончаренко очень хорошо играет с красно-белыми. И часто отбирает очки. Так что спартаковцев ждет раненый зверь. «Урал» ведь в зоне стыковых матчах и в случае поражения может еще больше усложнить себе жизнь. Так что игрокам точно не надо думать об Абаскале — надо просто выходить и показывать свой уровень. Мотивации достаточно у обеих команд.

«Урал» здорово начал сезон, а потом такой провал. Это крепкая, сбалансированная команда с хорошим тренерским штабом. Однако случаются плохие моменты. Эта команда в принципе играет такими сериями — то победы, то неудачи. Но неудачи затянулись. Пора с ними заканчивать», — цитирует «РБ Спорт» Точилина.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится в субботу, 30 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tochilin-spartak-zhdet-raneny-j-zver/
Александр Точилин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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