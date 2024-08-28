Точилин: «Игра с «Ростовом» показала, что «Локомотиву» будет достаточно сложно удержать лидерство»

Футбольный эксперт Александр Точилин прокомментировал выход «Локомотива» на первое место в турнирной таблице РПЛ.

«Может быть, для кого-то и является сюрпризом, что «железнодорожники» на данный момент возглавляют турнирную таблицу, но по игре, которую они показывают, команда вполне заслуживает этого. А тут еще и «Зенит» начал терять очки.

Есть ли у «Локомотива» потенциал, чтобы удерживать первую строчку? Все будет зависеть от них самих. Сейчас преимущество составляет одно очко. Надо продолжать побеждать и дальше. Игра с «Ростовом» показала, что будет достаточно сложно удержать лидерство. В команде собраны хорошие молодые игроки. Появляются новые ребята, что делает эту команду симпатичной. Думаю, что не только болельщики «Локомотива», но и нейтральные поклонники футбола будут переживать за команду, чей костяк состоит из российских игроков. Есть ребята, о которых мы еще вчера даже не слышали», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Точилина.