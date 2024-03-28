Точилин: «Смолов себя еще проявит и принесет пользу «Динамо»

28 марта, 16:05
Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин оценил игру нападающего бело-голубых Федора Смолова в сезоне-2023/24.
«У Федора и Тюкавина был неплохой тандем. Смолов еще себя проявит. В каждой команде должны быть молодые и опытные игроки. Федор еще может принести пользу «Динамо», — сказал Точилин», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».
В текущем сезоне 34-летний Смолов провел 24 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
После 20 туров чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков.