Точилин: «Смолов себя еще проявит и принесет пользу «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин оценил игру нападающего бело-голубых Федора Смолова в сезоне-2023/24.

«У Федора и Тюкавина был неплохой тандем. Смолов еще себя проявит. В каждой команде должны быть молодые и опытные игроки. Федор еще может принести пользу «Динамо», — сказал Точилин», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний Смолов провел 24 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

После 20 туров чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков.