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Сегодня, 14:33

Точилин — о матче «Динамо» со «Спартаком»: «Эта встреча поможет выявить, кто готов составить конкуренцию «Зениту»

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Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«Хотелось бы увидеть яркий футбол в исполнении двух неплохих команд и посмотреть, кто окажется сильнее, а у кого проблемы серьезнее. И «Динамо», и «Спартак» достаточно неплохо стартовали, и по мне, яркого фаворита нет. Эта очная встреча расставит все по своим местам и поможет выявить, кто больше готов составить конкуренцию «Зениту», — сказал Точилин «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало игры — 16:30 по московскому времени.

Денис Сафронов

Александр Точилин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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