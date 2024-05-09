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Точилин — о возможном переезде Тюкавина в Европу: «Хочется, чтобы он минимум еще один сезон провел в «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру нападающего команды Константина Тюкавина в этом сезоне.

«Говорить о том, готов футболист или не готов к Европе, можно будет только после перехода. Мы многим давали оценку, что футболист перерос наш чемпионат, а в итоге после переезда ничего не получалось. Вокруг Тюкавина есть люди, которые во благо его карьеры дадут ему нужный совет. Мне хочется, чтобы Тюкавин минимум еще один сезон провел в «Динамо», чтобы он стал более состоявшимся футболистом», — сказал Точилин «СЭ».

21-летний Тюкавин в этом сезоне сыграл за «Динамо» 35 матчей, забил 16 голов и отдал 9 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Александр Точилин
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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