Точилин: «Мне было бы интересно поработать с «Оренбургом»

Сегодня, 10:34
Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин прокомментировал новость об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера «Оренбурга».
«Тяжело оценить работу Деограсии в «Оренбурге». Здесь все на поверхности — у команды не было результата, поэтому решили уволить тренера. Лично мне было бы интересно поработать с «Оренбургом», с таким составом», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».
После десяти туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице. Александр Точилин был главным тренером «Сочи» с 2018 по 2019 год и с сентября по декабрь 2023 года.