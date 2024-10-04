Точилин: «Мне было бы интересно поработать с «Оренбургом»

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин прокомментировал новость об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера «Оренбурга».

«Тяжело оценить работу Деограсии в «Оренбурге». Здесь все на поверхности — у команды не было результата, поэтому решили уволить тренера. Лично мне было бы интересно поработать с «Оренбургом», с таким составом», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

После десяти туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице. Александр Точилин был главным тренером «Сочи» с 2018 по 2019 год и с сентября по декабрь 2023 года.