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Сегодня, 19:27

Точилин назвал Семака идеальным тренером для «Зенита»: «Кто, если не он?»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал «СЭ» решение руководства «Зенита» продлить контракт с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком до 2030 года.

«Руководство показывает, что доверяют Сергею Семаку. Но наличие долгосрочного договора не контрастирует, что он его доработает. И самое главное, кто, если не Семак? Брать иностранца? Этот путь в «Зените» проходили, не факт, что команда покажет фееричную игру. Поэтому Семак сегодня — это самый идеальный тренер для «Зенита», — сказал Точилин «СЭ».

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился о продлении соглашения с 48-летним специалистом до 2030 года.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко.

Александр Точилин
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Сочи
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