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Сегодня, 18:06

Точилин: «Заболотный — очень качественный игрок, он усилит «Химки»

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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал возможный переход форварда ЦСКА Антона Заболотного в «Химки».

«Раз ЦСКА не продлевает контракт с Заболотным, то «Химки» — хороший вариант для него, не нужно никуда уезжать из Москвы. А для самих «Химок» приход Заболотного — однозначное усиление, им нужен был нападающий такого плана с опытом игры в Премьер-лиге.

С критикой Антона, что он только в одном сезоне в карьере забил больше 10 мячей в чемпионате, я не согласен. Считаю, что Заболотный — качественный форвард. Его функции гораздо шире, чем просто забивать голы. Он играет столба, который хорошо борется за мячи и сбрасывает их партнерам. Поэтому для сегодняшнего уровня чемпионата России Заболотный — очень качественный игрок», — приводит слова Точилина Legalbet.

Заболотный является воспитанником ЦСКА. Он вернулся в команду летом 2021 года. В минувшем сезоне нападающий провел 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

«Химки» в сезоне-2023/24 стали победителями первой лиги и вернулись в РПЛ. ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Александр Точилин
Антон Заболотный
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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