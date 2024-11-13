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Сегодня, 12:15

Трошечкин — о Гончаренко: «Встречал тренеров и пожестче»

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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в комментарии для «СЭ» охарактеризовал главного тренера нижегородцев Виктора Гончаренко.

«Встречал тренеров и пожестче. В любом случае пока только первый месяц его работы. Мы привыкаем друг к другу. Думаю, что он еще не полностью закрутил гайки. Все впереди, это рабочий момент. Тренер всегда приходит и присматривается в первое время», — сказал Трошечкин «СЭ».

Гончаренко возглавил «Пари НН» 9 октября. Ранее белорусский специалист работал в ЦСКА, «Краснодаре» и «Урале».

После 15 матчей нижегородцы с 15 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Александр Абустин

Виктор Гончаренко

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