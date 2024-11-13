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Сегодня, 12:30

Трошечкин — об иностранных тренерах в России: «Исторически мы зовем Рюриковичей»

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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, почему в России меньше доверяют местным специалистам.

«Это менталитет наш. Еще исторически так сложилось, что мы Рюриковичей звали, чтобы у нас государство образовалось. Поэтому ничего нового в этом нет. Просто об этом говорят чуть больше, чем про игроков. Хотя тоже иностранцев приезжает много, и не всегда они сильнее наших футболистов. Едут при этом они стабильно. Это данность, мы с этим бороться не можем, только конкурировать», — сказал Трошечкин «СЭ».

В текущем сезоне Трошечкин провел 19 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, результативными действиями игрок не отметился.

Александр Абустин

Александр Трошечкин

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