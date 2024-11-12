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Судейство

Сегодня, 11:30

Трошечкин назвал забавной ситуацию с дисквалификацией Безбородова: «Мог бы родственников попросить»

Трошечкин назвал забавной ситуацию с дисквалификацией Безбородова
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на отстранение арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

«Прикольно, но мог хотя бы кого-то из родственников попросить. Может, он даже и не сам это писал, а просто кто-то с его телефона. Жестковато, конечно, что до конца сезона отстранили. Считаю ли я, что наказание несправедливо? Не мне в этом разбираться. Эта ситуация, в целом, сама по себе забавная», — сказал Трошечкин «СЭ».

В начале октября пользователь со скрытым именем оставил комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, в котором похвалил работу Владислава Безбородова в матче 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (1:2). Затем этот же пользователь оскорбил судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева за критику в адрес Безбородова.

Позднее выяснилось, что этим пользователем был сам Безбородов — его имя отображалось для тех, у кого в контактах есть номер арбитра.

Александр Абустин

Владислав Безбородов

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