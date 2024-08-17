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Сегодня, 05:54

Трошечкин: «Конечно, из топ-клуба попасть в сборную России легче»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин считает, что попасть в сборную России не из топ-клуба сложно.

— Возможно попасть в сборную России не из топ-клуба, если забьешь 20 голов и отдашь 15 ассистов, -цитирует «РБ Спорт» Трошечкина. — А так, сложно, откровенно говоря.

— Это же почти нереально для не топ-клуба.

— Ну да, это понятно. Но у нас Севикян, по-моему, в прошлом сезоне вызывался, до того, как принял решение играть за Армению. Сложно. Но если ярко себя проявить, если ты в хорошем возрасте, до 25 лет, то шансы есть. Конечно, из топ-клуба попасть в сборную легче.

— Вы уже не верите, что сами можете попасть?

— Это цель, мечта, что-то такое. Но откровенно: это очень сложно, я понимаю. У меня же еще есть личный опыт работы с Карпиным. Он меня как игрока несильно, но знает. Так что тут все очевидно.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Трошечкин
ФК Нижний Новгород
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