Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:47

Трошечкин: «Мы обвешали раздевалку цитатами из интервью Царукяна»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин прокомментировал интервью своего одноклубника Валерия Царукяна.

«Мы обвешали раздевалку его цитатами из интервью. Сказали, чтобы он больше их не давал. Шутки над ним продолжаются.

Пока никто другой в команде не проявлял своих талантов с музыкальными инструментами. Царукян бывает, в отелях играет. Для коллектива. Но больше ни от кого такого не видел», – цитирует «РБ Спорт» Трошечкина.

22-летний Царукян в этом сезоне провел 4 матча за «Пари НН» и забил 1 гол. Нижегородцы после 4 туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Трошечкин
Футбол
ФК Нижний Новгород
Арман Царукян
0
Читайте также
ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в 5-м туре РПЛ
Форвард Варагян после травмы готовится к сезону-2024/25 с командой ВХЛ «Магнитка»
СМИ сообщили о подготовке сил США на Ближнем Востоке к удару Ирана по Израилю
Зарема обвинила Станковича и других тренеров «Спартака» в коррупции. Трансферные слухи РПЛ за 17 августа
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Петропавловска-Камчатского
Минсельхоз заявил о гибели 1,1 млн га посевов из-за майских заморозков
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овчинников: «Думаю, по политическим мотивам на Орсато «наехали» в Италии»

Шаронов: «Я рад за таких игроков, как Батраков»