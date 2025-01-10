Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:25

Трошечкин: «Лоськов — кумир детства. Тогда я фанател от «Локомотива»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал «СЭ» о футболке экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова, которую он получил на Новый год.

«Не могу сказать, что я коллекционер футболок. У меня есть майки на даче, но я не считаю себя коллекционером, который бегает за футболками. Лоськов — это кумир детства. И тогда я фанател от «Локомотива», а в 2004 году они взяли чемпионство. Это яркое воспоминание из детства. Когда я увидел настоящую футболку Лоськова, то что-то екнуло в сердце, нахлынули теплые воспоминания о детстве», — сказал Трошечкин «СЭ».

28-летний Трошечкин в этом сезоне провел за «Пари НН» 16 матчей и не отличился результативными действиями.

Александр Трошечкин
Дмитрий Лоськов
Читайте также
Ротенберг принес извинения за сравнение журналистов с фашистами
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
В Свердловской области женщина порезала ножом своих детей и покончила с собой
Опубликованы кадры удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Эксперт указал на опасность метапневмовируса для детей и пожилых людей
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Сегодня
Вчера
Неделя