Трошечкин: «Лоськов — кумир детства. Тогда я фанател от «Локомотива»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал «СЭ» о футболке экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова, которую он получил на Новый год.

«Не могу сказать, что я коллекционер футболок. У меня есть майки на даче, но я не считаю себя коллекционером, который бегает за футболками. Лоськов — это кумир детства. И тогда я фанател от «Локомотива», а в 2004 году они взяли чемпионство. Это яркое воспоминание из детства. Когда я увидел настоящую футболку Лоськова, то что-то екнуло в сердце, нахлынули теплые воспоминания о детстве», — сказал Трошечкин «СЭ».

28-летний Трошечкин в этом сезоне провел за «Пари НН» 16 матчей и не отличился результативными действиями.