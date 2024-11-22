Тукманов: «Будет не хуже, если РПЛ расширить до 20 команд»

Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов в разговоре с Legalbet предложил расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 20 команд.

«Считаю, будет не хуже, если РПЛ расширить до 20 команд. Не исключаю такой вариант. Международных матчей мало, поэтому можно внутренним чемпионатом это компенсировать. Сейчас в Первой лиге высокая конкуренция, 5-6 команд реально претендуют на выход в РПЛ.

Перед сезоном владельцы клубов отдают гарантийные письма в РФС, что они будут выполнять все требования для участников соревнований. В этом ничего нового нет. Была история с «Тамбовом», ситуации бывают разные, может поменяться губернатор, но это было все-таки исключение из правил. Я бы не боялся этого», — цитирует Legalbet Тукманова.

В российской премьер-лиге (РПЛ) выступают 16 клубов. В Первой лиге (ФНЛ) играют 18 команд.