Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:43

Александр Тюкавин заявил, что для сына рассматривал только вариант с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Восьмикратный чемпион мира по бенди Александр Тюкавин рассказал о том, как его сын Константин Тюкавин присоединился к «Динамо».

«Только «Динамо», я даже другие варианты не рассматривал. Потому что Владимир Яковлевич — коренной динамовец, я знал, что у него там много друзей, пойдут навстречу, надеялся, что в пять лет возьмут. Его и взяли», — приводит слова Александра Тюкавина ТАСС.

Константин Тюкавин также заявил, что в семье никто не заставлял его заниматься хоккеем с мячом.

«Помню, в какой-то момент был выбор — хоккей с шайбой или футбол. В итоге перевесил футбол», — сказал Константин Тюкавин.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17539105
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Александр Тюкавин
Константин Тюкавин
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «В каком же порядке сейчас «Локо»!

Президент «Оренбурга»: «Пытаемся решить вопрос с выкупом Мансильи. Есть вещи, которые требуют уточнения и согласования»