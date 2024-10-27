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Сегодня, 17:05

Удальцов: «Хочется, чтобы больше людей болело за «Пари НН», но только игрой можно заразить их»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о соотношении болельщиков нижегородской команды и «Спартака» на матче 13-го тура РПЛ.

Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба.

«Большинство болельщиков на стадионе красно-белые? Конечно, обидно. Но люди имеют право выбирать, за кого болеть. Не знаю, по каким причинам здесь произошло так, что в свое время люди стали болеть за «Спартак», но конечно, хочется, чтобы больше людей болело за «Пари НН». Но это все может прийти благодаря игре и результату. Если мы будем хорошо играть, то увеличим количество болельщиков. Только игрой можно заразить людей», — сказал Удальцов «СЭ».

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (12) сохраняет 12-ю позицию.

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Александр Удальцов

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