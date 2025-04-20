В «Пари НН» поддержали решение РПЛ по «Химкам»: «Там деньги и нашего клуба, в том числе»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» высказался о решении РПЛ взять на себя кризисное управление футбольным клубом «Химки».

— Вы поддерживаете такое решение руководства РПЛ?

— Конечно. Там деньги и нашего клуба, в том числе. Если спонсоры увидят, что такая ситуация может произойти, то кто возьмется спонсировать такую лигу? Половина нынешних спонсоров отвернется и часть этих денег не дойдет и до нас. Поэтому мы тут тоже заинтересованное лицо.

— Руководство РПЛ с вашим клубом как-то связывались, предупреждали о таком решении?

— Наш гендиректор, возможно, общался на эту тему. Лично я не разговаривал, но я опять же поддерживаю это решение, потому что все должно решаться на футбольном поле, а не за его пределами.