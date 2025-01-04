Удальцов: «Мне не близки те агенты, который пытаются сиюминутно заработать бабок»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал, как относится к агентам в российском футболе.

«Есть те, кто добро, а есть те, кто зло. Мне не близки те агенты, который пытаются сиюминутно заработать бабок. Можно ли их назвать злом не знаю, но это просто дельцы футбола. Если они востребованы, значит их услугами кто-то пользуется. Есть агенты, которые помогают футболистам, поддерживают их. Да, они что-то за это получают, но вполне нормальные деньги в рамках того бизнеса, который существует. Это же все добровольно.

Если бы не было агентов, футболисты сами себе находили бы клубы. Конечно, это было бы тяжело делать. Нам на почту каждый день приходят 25 писем с просьбой взять игрока в «Пари НН». Вряд ли большой футболист будет сам рассылать письма с просьбой взять его в команду», — цитирует «РБ Спорт» Удальцова