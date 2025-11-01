В «Пари НН» заявили о переговорах по новому контракту с Боселли: «До зимы у нас будет определенность»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Хуана Боселли.

«У нас идет определенное общение с его представители на этот счет. Думаю, что до зимы у нас будет определенность. Есть интерес от других команд. Уже от этого зимой будем отталкиваться. Хуан большой профессионал, отдает всего себя на футбольном поле. Возможная продажа в другой клуб? Если зимой поступит предложение, которое утроит нас и самого игрока. Нужно будет учитывать все составляющие», — сказал Удальцов «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 25-летний уругваец принял участие в 17 матчах, в которых забил 8 голов.

Контракт Боселли с нижегородским клубом рассчитан до лета 2026 года.