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Сегодня, 20:58

Жуков: «Литвинов не бил никого, а, скорее, держал»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» драку в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:0).

«А с чего началась драка? Там было два нарушения на игроке «Спартака», которые арбитр пропустил. Потом началась всеобщая потасовка. Литвинов в принципе не бил никого, а, скорее, держал», — сказал Жуков «СЭ».

Во втором тайме главный арбитр Алексей Сухой показал три красные карточки. После массовой драки были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и хавбек красно-белых Руслан Литвинов. В концовке встречи вторую желтую карточку получил хавбек ЦСКА Иван Обляков.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Жуков

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