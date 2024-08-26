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Сегодня, 18:59

Почетный президент ОКР Жуков о результатах «Спартака»: «Выше ожиданий. Команда пока хорошо идет при Станковиче»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» оценил результаты красно-белых на старте сезона РПЛ-2024/25.

«Первый матч в РПЛ против «Оренбурга» в исполнении «Спартака» был плохой, а дальше пошли хорошие результаты и игра. Старт сезона для красно-белых? Выше ожиданий. Безусловно, москвичи пока хорошо идут при Станковиче. «Спартак» намного лучше играет, чем в прошлом сезоне. Это совершенно другая команда», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» после шестого тура занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре красно-белые на своем поле сыграют против «Акрона». встреч асостоится 31 августа.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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