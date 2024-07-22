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Сегодня, 14:29

Жуков — о возможном уходе Соболева: «Это не будет потерей для «Спартака»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев показывает тусклую игру. В матче с «Оренбургом» от него все мячи отскакивали. Будет ли его уход потерей для «Спартака»? Конечно, нет. Это не будет потерей для «Спартака», — сказал Жуков «СЭ».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.

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