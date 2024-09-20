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Сегодня, 19:05

Жуков: «Уход Соболева — это не потеря для «Спартака»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» высказался о физической готовности нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Посмотрите, в какой он сейчас форме. Ушел Соболев и ушел, не держать же его насильно в клубе. Его поведение после перехода не хочу обсуждать. Я давно с ним попрощался. Уход Соболева — это не большая потеря для «Спартака». У нас хорошо смотрится Угальде. Может быть, сейчас Шамар Николсон заиграет наконец-то», — сказал Жуков «СЭ».

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков

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